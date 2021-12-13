وزير التعليم ينفي شائعات وقف الدراسة ويؤكد: الامتحانات في موعدها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن السؤال الخاص بوقف الدراسة في مصر؛ بسبب تطورات جائحة كورونا لا داعٍ له، مشيرًا إلى أن المواطنين عليهم إثارة هذا السؤال إذا أصدرت الدولة تصريحًا بشأن الموضوع.



وأشار شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إلى عدم الحاجة لطرح السؤال الخاص بوقف الدراسة في سبيل الشائعة والتكهنات، مؤكدًا أن قرار وقف الدراسة جماعي له العديد من الضوابط.



وأضاف أن لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المسؤولة عن إصدار أي قرار خاص بالدراسة، متابعًا: «نقدم المعلومة على الصفحة الرسمية للوزارة وصفحتي الشخصية، الامتحانات في موعدها ومن المقرر إعلان جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي خلال أيام».