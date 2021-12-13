ترأس نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو اجتماع أطراف السلام، بحضور الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، وبمشاركة وفد الوساطة من جنوب السودان، برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، حيث ناقش الاجتماع قضية اتفاق الشرق.

وقال توت قلواك - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - إن الاجتماع ناقش اتفاق شرق السودان وأهمية التوصل من خلاله لتوافق تام بين كافة المكونات وصولا لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان.

وأضاف أن الاتفاق أكد على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم، لافتا إلى أن الشرق يعد بوابه السودان، مما يستدعي العمل على استقراره.

وأكد قلواك ، أن رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، يتابع باهتمام بالغ تنفيذ اتفاق السلام الموقع بجوبا، حيث استجاب لدعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بضرورة مواصلة وفد الوساطة لجهوده، لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات للوصول لاتفاق يضمن لأهل شرق السودان السلام والاستقرار والتنمية.

وأوضح أن الجلسات ستتواصل خلال اليومين القادمين لبناء قاعدة مشتركة تُرضي جميع أهل الشرق باختلاف مكوناتهم.



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