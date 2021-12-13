رئيس مدينة المنيا: رفع 365 طنا من المخلفات خلال شهر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء المجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لأعمال الإدارات بالوحدة، والعمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية الموضوعة لهذا العام لتقديم أفضل الخدمات والعمل على إرضاء المواطنين.

وأضاف حلمي، أن قسم البيئة رفع 365 طنا من المخلفات الصلبة والتراكمات المتواجدة بنقاط التجمع بشارع محمود حسين، وكوبري محمد بدوي، والملك فاروق، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة.

وتم تحرير 102 محضر ما بين، 27 محضر نظافة وإشغال طريق و75 محضر رخص إشغال طريق، ورخصة هدم مباني، وقرارات إيقاف مخالفة مباني وغيرها من الأعمال.

ويأتي ذلك لتيسير حركة المواطنين ومنعا للتكدس، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه أفاد محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة، بالانتهاء من أعمال الرصف والتبليط بشارع مساكن الحمام وتبليط حارة مراد من هدي شعراوي الشرقي، وتبليط شارع حارة محفوظ أمام مدرسة سعيد باشا وحارة العسكري بابن الخصيب، وتبليط زقاق عشماوي من حارة حسانين، وذلك طبقا للخطة الاستثمارية الموضوعة لرصف وتبليط الطرق بحي وسط المدينة خلال شهر نوفمبر 2021.