تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بزفتى

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، اليوم الإثنين، من تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز زفتى.



واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز زفتى، وحررت 14 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.



وتأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.