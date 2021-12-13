قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية التنمية الإدارية الأسبق، إن مصر لديها إصرار بتصميم على محاربة الفساد، متابعًا أنه لا يوجد دولة قادرة على القضاء نهائيًا على الفساد، إلا أنه يتم تحجيمه.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن مصر عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة الفساد بدليل وجود وزراء سابقين ورجال أعمال داخل السجون.

وتابع، أنه لا أحد محصن الآن، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية الآن تعمل على ضبط قضايا الفساد، ومحاسبة المتهم مهما كان موقعه وأسمه.

واستكمل، أن انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يعتبر خطوة جيدة لمصر، وذلك تزامنًا مع عودة السياحة بعد سنوات نتيجة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وتستضيف مصر، اليوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر لمدة 5 أيام من بداية الاثنين الموافق 13 وحتى يوم 17 ديسمبر الجارى.