جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ270 مليون حالة

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 270 مليونا و147 ألفا و704 حالات.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الاثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و305 آلاف و789 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 797 ألفا و346 حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ616 ألفا و457 حالة وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 475 ألفا و434 حالة وفاة.