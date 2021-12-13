الهندية هارناز ساندو تفوز بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021

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فازت ملكة جمال الهند الممثلة هارناز ساندو بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021 ، وذلك في حفل أقيم بالحضور المباشر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في مدينة إيلات على البحر الأحمر.

وتفوقت ساندو /21 عاما/ على 79 متنافسة من دول حول العالم.

ووصف موقع المسابقة ساندو بأنها "مدافعة قوية عن تمكين المرأة، خاصة فيما يتعلق بحقوقها الدستورية في التعليم والعمل وحرية الاختيار".

وهذه هي المسابقة السبعين لملكة جمال الكون. وبدأت الفعالية في الثالثة فجرا (0100 بتوقيت جرينتش) ليتم بثها مباشرة في وقت الذروة على التلفزيون الأمريكي.

وسُمح لأفراد من حملة "جواز المرور الأخضر"، الذي يظهر أنهم إما تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا أو حصلوا على لقاح خلال الأشهر الستة الماضية، بحضور العرض.

وكانت المكسيكية أندريا ميزا /26 عاما/ فازت بلقب ملكة جمال الكون لعام 2020 في فعالية أقيمت في أيار/مايو الماضي بولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما تم تأجيل مسابقة العام الماضي بسبب جائحة كورونا.