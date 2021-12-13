صحة سوهاج: فحص ما يزيد عن 824 ألف سيدة ضمن مبادرة «صحة المرأة» بالمحافظة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج أنه تم فحص أكثر من 824 ألف سيدة من خلال مبادرة "صحة المرأه" منذ بدء إنطلاقها وحتى الآن.

وقال الدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة بسوهاج - فى تصريحات مساء اليوم - أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان كما تشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، وضغط الدم، وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأشار الدكتور العرشى إلى أنه يتم تقديم خدمات المبادرة من خلال 204 مقار مُخصصه لتقديم خدمات المبادرة والمبادرات الأخرى منوهاً بأن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تخدم ملايين المصريين من مختلف الشرائح العمرية تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصري والحفاظ على سلامة الأسرة والمجتمع.