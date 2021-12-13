جامعة الفيوم تفوز بالمركز الثالث عربيا بالملتقى الطلابي الإبداعي الـ22

شاركت جامعة الفيوم في الملتقى الطلابي الإبداعي الثاني والعشرين، والمقام تحت عنوان "أثر التوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات على دور الجامعات في مواجهة التحديات المعاصرة"، والذي تجري فعالياته في أكاديمية الشروق من الأحد إلى الأربعاء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الربيعي، ممثل الجامعة بالمجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابي، ومشاركة أربعة عشر جامعة تمثل سبع دول عربية هي: مصر، والأردن، وفلسطين، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، واليمن.

وأوضح أن الطلاب المشاركين يتنافسون في محاور الملتقى الثلاث، وهي: محور البحث العلمي، ومحور الإبداع الفني، ومحور تكنولوجيا المعلومات، بمعدل 8 أبحاث لكل محور.

وأضاف أن جامعة الفيوم حصلت على المركز الثالث على مستوى الجامعات العربية، في محور البحث العلمي، عن البحث المقدم من الطالب محمد جمال إبراهيم، بكلية العلوم.

وحضر الملتقى الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، واللواء دكتور أحمد سيد عبد الرحيم رئيس الأكاديمية، وعدد من ممثلي الجامعات العربية.