إيطاليا تحقق مع وكيلين للاعبين للاشتباه في تورطهما في غسل الأموال والتهرب الضريبي

تحقق هيئة الإدعاء العام في إيطاليا مع وكيلين للاعبي كرة القدم للاشتباه في تورطهما في غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وفي إطار التحقيقات طلب القضاء في ميلانو مستندات ومعلومات من 11 ناديا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بحسب ما ذكرته هيئة الإدعاء العام اليوم الاثنين.

ومن بين الأندية التي تم مطالبتها بالمستندات والمعلومات، إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان وروما ، لكن هذه الأندية ليست محل تحقيق، وفقا للبيان.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهما ، وهما مواطن إيطالي وآخر أجنبي ، ويشتبه في ضلوعهما في صفقات تتعلق بانتقالات اللاعبين في إيطاليا مع التهرب من الضرائب من خلال إنجاز هذه الصفقات عبر شركات في الخارج.

وبحسب تقارير إعلامية فإن انتقال فيدريكو كييزا من فيورنتينا إلى يوفنتوس، دخلت ضمن إطار التحقيقات.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن المستشار الأجنبي يعمل مع العديد من اللاعبين والمدربين المشهورين.