 الخارجية الروسية: دول الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري - بوابة الشروق
الإثنين 13 ديسمبر 2021 12:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية: دول الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 12:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 12:10 ص

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن دول حلف الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية، أن "المنطقة خاصة أوكرانيا يتم ضخ السلاح إليها، أنا أتحدث عن إمدادات مباشرة وتعاقدات مستقبلية بعدة ملايين، والأدعى من ذلك أنه يتم إرسال مسلحين إلى هناك تحت غطاء المدربين العسكريين".

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال، في وقت سابق، أن روسيا قلقة حيال نشر قوات تابعة لدول الغرب في أوكرانيا، وأن هذا الوضع سيدفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك