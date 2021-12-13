وزير النقل: احتفالية كبيرة للدولة في الصعيد خلال القريب العاجل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على مشروع تطوير الطرق المحلية في المحافظات بطول 25 ألف كم على مراحل، مشيرًا إلى أنه يشمل تطوير الطرق التي تربط القرى بالطريق الرئيسي، بخلاف الطرق المطورة داخل النجوع والقرى ضمن المشروع القومي «حياة كريمة».

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه من المقرر إقامة احتفالية كبيرة خلال القريب العاجل في الصعيد لإظهار ما تشهده محافظات الصعيد في ظل خطط الحكومة وأمنيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي تلك المحافظات.

وذكر أن الاحتفالية تسلط الضوء على المشروعات العديدة في محافظات الصعيد بمجال الكهرباء والإسكان والنقل والصناعة، مؤكدًا أن عمل الوزارة غير مقتصر على الطريق الدائري والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل بل يمتد ليشمل القرى والنجوع.

وتابع وزير النقل: «كل المصريين لهم منا كل الاحترام والتقدير ليس مني فقط وإنما من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل الحكومات المقبلة بمساعدة وتخطيط الرئيس السيسي ربنا يديله الصحة وطول العمر».