انطلاق فعاليات الحملة التوعوية لمبادرة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

انطلقت فعاليات الحملة التوعوية ضمن المبادرة العالمية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، مساء اليوم، تحت عنوان "العنف الأسرى وخطورته على المجتمع".

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالشراكة الناجحة بين الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والمجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتور مايا مرسي لإطلاق حملة لم شمل الأسرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة" في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر الجاري؛ من أجل تحقيق التماسك الأسري، ومواجهة حازمة لظاهرة العنف ضد المرأة.

ووجه عطية مدير عام الثقافة بتنظيم القوافل الثقافية بدورها الرائد في توعية الأسر والمواطنين بالقيم والسلوكيات الإيجابية؛ للحفاظ على كيان الأسرة الأسوانية من خلال العروض المسرحية والفنية والندوات وورش العمل، وطالب قوى المجتمع بالتكاتف لمواجهة هذه الظواهر السلبية والتي تؤثر على مكانة المرأة ودورها الحيوي وأداء رسالتها السامية؛ من أجل خدمة وطنها ومجتمعها وأسرتها على أكمل وجه.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع مجلس المراة بأسوان، الشكر على دعم المحافظة لجهود المجلس القومي للمرأة، وخاصة هذه الحملة التي سيتم تنفيذها في 5 قرى مدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث سيتم تنظيم ندوات وجلسات نقاشية تستهدف توعية حوالي 700 أسرة متزوجة أو مقبلة على الزواج.

وأوضح الدكتور أسامة الحديدي أن مكتب الشكاوى تلقى 71 ألف مشكلة أسرية مطروحة أمام ساحات القضاء تم التدخل في 68 ألف مشكلة نجحت وحدة لم شمل الأسرة التابعة لمشيخة الأزهر الشريف في حلها، لافتاً إلى رصد المشكلات الأسرية من خلال لجنة علمية لدراساتها وتحليلاها ووضع الحلول السريعة والنافعة، علاوة على التوعية الأسرية كجرعة لتحصين الأسر بشكل مسبق حيث تم استهداف 3.8 مليون مواطن لهذه البرامج التوعوية.