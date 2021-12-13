منظمة حقوقية تتهم المجلس العسكري بمنع وصول المساعدات الإنسانية للاجئين في ميانمار

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس العسكري في ميانمار بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للغاية إلى ملايين النازحين واللاجئين المعرضين للخطر في البلاد.

وأفاد تقرير للمنظمة صادر اليوم الاثنين، بأن المجلس العسكري وقواته الأمنية فرضوا قيودا جديدة على سفر فرق المساعدات الإنسانية، وأغلقوا طرق الوصول وأوقفوا قوافل المساعدات ودمروا الإمدادات غير العسكرية وهاجموا عمال الإغاثة وأوقفوا خدمات الاتصالات في الشهور الأخيرة.

وقالت الباحثة المعنية بشؤون أسيا في هيومن رايتس ووتش، شاينا باوشنر: "يرفض الجنرالات بشدة تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع منذ استيلاء الجيش على السلطة، كنوع من العقاب على ما يبدو".

وكان الجيش في ميانمار، الواقعة في جنوب شرق آسيا، قد قام بانقلاب في الأول من فبراير وأطاح بالرئيسة المدنية للحكومة أون سان سو تشي.

ومنذ ذلك الحين، تعاني ميانمار من انتشار الفوضى والعنف، ويشن الجيش هجمات وحشية على المتظاهرين والمدنيين في أنحاء البلاد لوقف الأنشطة المناهضة للانقلاب.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الانقلاب شرد أكثر من 284 ألف شخص، مع فرار نحو 22 ألف لاجئ إلى الهند وتايلاند.

وتفيد تقديرات منظمة "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" الحقوقية التي توثق جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 1300 شخص قتلوا، وتم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص منذ الانقلاب.