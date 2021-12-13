بعد نشر الجريدة الرسمية نص قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات في منتصف يونيو الماضي، صرح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة المخدرات، بأن الدولة لن تقبل أنصاف الحلول في فصل أي موظف يتعاطي المخدرات، فتعددت التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون ونتائجه على الفرد والمجتمع.

وقبل أيام من تطبيق القانون في 15 ديسمبر الجاري، حاورت "الشروق" الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية لمعرفة ما يجب على أسرة الموظف المدمن أن يفعلوه تجاهه عند وقوعه فريسة لإدمان المخدرات.

في البداية، قالت الدكتورة ولاء شبانة إن الأسرة تلعب دوراً كبيراً في علاج متعاطي المخدرات أو الإدمان بوجه عام، مضيفة أن تطبيق قانون فصل الموظف فور ثبوت تعاطيه المخدرات أمر واجب التطبيق لعدة أسباب أهمها أن المخدرات تسبب مخاطرة نفسية شديدة تنعكس على تصرفات الإنسان بشكل أو بآخر.

وذكرت أن بعض المدمنين تظهر عليهم حالة من الاسترخاء الكامل بما يؤثر سلبياً على العمل، ويؤدي بالموظف للدخول في حالة من البلادة وانعدام التركيز عند التعامل مع الجمهور والمواطنين، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يتسم أي موظف بالدولة بهذه الصفات.

وأضافت أن بعض الموظفين من متعاطي المخدرات يظهر عليهم النشاط الزائد والعصبية المفرطة التي من الصعب السيطرة عليها، وقد يُظهر الموظف المتعاطي سلوكيات سيئة تجاه الآخرين أو المواطنين الذين يتعامل معهم، وقد يصل الأمر إلى الاعتداء على زملائه أو على أحد المواطنين، وهنا نسمع عبارات مثل "لأ أصله عصبي .. أصل خلقه في مناخيره" وتصرفات عديدة نضعها تحت هذا البند.

وأوضحت أن البعض قد يعترض على القانون بحجة أن الإدمان مسألة شخصية طالما لا يتعاطى المخدر أثناء تواجده في مقر عمله، مردفة: "هذا غير صحيح على الإطلاق، فأنواع المخدرات تختلف في تأثيرها، فمنها قصير الأجل وطويل الأجل الذي قد يمتد مفعوله لساعات طويلة تغطي وقت الوظيفة نفسها".

وقالت إن نشاط المخدر ليس فقط ما يؤثر على الحالة الذهنية والنفسية للمتعاطي، بل إن غياب المخدر أيضًا في عدد ساعات معينة يؤدي إلى اضطراب السلوك بشكل أو بآخر.

وأضافت أن دور الأسرة هو جزء كبير من العلاج؛ لأن هناك أشكال متفاوتة من التعامل مع الشخص المدمن، فبعض الأسر للأسف تتعامل مع المدمن على أنه في مقتبل العمر وبعد وصوله لمرحلة النضج سيقلع عن الإدمان، ويكون التعامل بسلبية ولا مبالاة غير عادية، باعتبار أنها مرحلة مؤقتة؛ ما يزيد الموقف سوءا ويزيد من تدهور حالته.

وتابعت: "بعض الأسر وهو الأمر السائد، تتعامل مع المدمن بالتعنيف وهذا سلوك خاطئ جداً، وفي هذه الفترة تكون الأسرة في حاجة للتوعية لأنها الداعم الأساسي للمريض، لكن الأسرة هنا تتعامل مع المدمن على أنه شخص مذنب ومجرم، وتتناسى أنه في مرحلة مرض".

واستطردت: "الإدمان حالة مرضية بالفعل، والمفترض أن تتعامل الأسرة مع المدمن كمريض يحتاج إلى التعافي وليس إلى التنغيص والتكدير، فالمخدرات في حد ذاتها تمثل بالنسبة له غياب في اللاوعي؛ ليصبح غير مدرك للتنغيص والنكد في المنزل والذي يحاول التهرب منه".

وقالت إنه أيا كانت الأسباب والدوافع وراء الإدمان، فأغلبها يكون نابع من الأسرة والمجتمع، فهو حالة مرضية عارضة تحتاج إلى الدعم، وتذكير المتعاطي بأن فقدانه وظيفته كانت أول النتائج السيئة لتعاطيه المخدرات، وكذلك صحته المتدهورة ومقارنتها بما قبل الإدمان، وكل ذلك بأسلوب النصح وليس التنغيص.

وأضافت: "يجب محاولة تغيير عادات وتقاليد حياة المتعاطي، كأن ينام عدد ساعات معينة (من 6 إلى 8 ساعات يومياً) في وقت معتدل كحد أقصى الساعة 10 مساء ويستيقظ مبكرا، وهذه الطريقة لضبط الساعة البيلوجية تساعد في ضبط الأعصاب وتصرفاته وردود أفعاله".

هل للغذاء دور في علاج الإدمان؟ أجابت شبانة: "بالطبع.. فلا بد أن يتناول المدمن الأغذية الصحية بشكل كاف، ومن ضمنها الألبان لأنها تعمل على إخراج السموم الموجودة في الجسم، وكذلك الاهتمام بالتمور بكافة أنواعها لأنها تخلص الجسم من السموم أيضا، وتمد المدمن بالطاقة التي يحتاجها، فالمدمن يعاني حالة من الهزال وفقدان الطاقة وكذلك الاهتمام بالبروتين والفيتامينات بأنواعها والتي تتفاوت حسب الحالة الصحية للمدمن مثل التفاح والعسل الاسود والباذنجان".

وقالت إنه من المهم أيضا محاولة رفع مناعة المريض عن طريق الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل الموالح البرتقال واليوسفي والبقدونس والجوافة تحتوي، مع البعد عن المواد الحافظة الموجودة في الوجبات السريعة.

وأشارت إلى أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإدمان، بعيداً عن الأسباب الاجتماعية والمادية، قد يكون الفراغ أو أصدقاء السوء؛ لذا دائما ما ننصح المتعافي من الإدمان باللجوء إلى شغل الوقت بقدر الإمكان؛ بالجري لمسافات معينة واستنشاق الهواء الطلق والخروج في الشمس وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.