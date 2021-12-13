الليرة التركية تتراجع لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد أمام الدولار، خلال تداولات اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجع سعر صرف الليرة بـ2% صباح اليوم، ليصل سعر الدولار إلى 14.1672 ليرة لكل دولار.

يأتي هذا قبل أيام قليلة من الاجتماع المقرر الخميس القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. ووفقا لمتوسط استطلاع أجرته بلومبرج وشمل 19 محللا، فمن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بـ100 نقطة أساس إلى 14%.

وفقدت الليرة التركية 29% من قيمتها مقابل الدولار في نوفمبر، عندما خفض البنك المركزي الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

وواصلت الليرة أداءها السيئ خلال الأيام الماضية رغم تدخل البنك المركزي 3 مرات في سوق الصرف في ديسمبر.

ويتبنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وعادة ما يشير إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.

ورغم أن ضغطه على المركزي لخفض الفائدة أدى إلى تدهور سعر الليرة وارتفاع التضخم، فإنه يؤكد أن معدلات الفائدة المنخفضة ستساعد في النهاية على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.