 رئيس جامعة الأقصر: تدشين مركز للمصريات ليكون مرجعا للمتهمين بالآثار - بوابة الشروق
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رئيس جامعة الأقصر: تدشين مركز للمصريات ليكون مرجعا للمتهمين بالآثار

محمد راشد
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 10:57 م | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 10:57 م

أعلن الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، تدشين مركز للمصريات في الجامعة ليكون مرجعًا لكل المتهمين بالآثار ودراستها.

وأشار محجوب إلى طرح بعض الاقتراحات التي سيتم عرضها على أصحاب القرار بشأن الاهتمام بالقطاع السياحي والآثري داخل المحافظة، وفي إطار الدور التوعوي للجامعة للاهتمام بالتاريخ والحضارة والحفاظ على التراث، منوهًا بتنظيم كلية الآثار بالجامعة عدة مؤتمرات خلال الفترة المقبلة.

وقال إن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من كون مدينة الأقصر كنزًا من كنوز الدولة المصرية، ولا بد من استثمار هذا الكنز بما يعود بالنفع على أبناء الدولة المصرية، موجهًا بالحفاظ على الآثار والاهتمام بها قبل تعرضها للتلف.

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