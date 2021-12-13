 غانا تفرض على شركات الطيران دفع 3500 دولار عن كل راكب غير حاصل على اللقاح - بوابة الشروق
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غانا تفرض على شركات الطيران دفع 3500 دولار عن كل راكب غير حاصل على اللقاح

أكرا (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 11:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 11:44 ص
من المقرر أن تفرض غانا على شركات الطيران دفع مبلغ 3500 دولار، عن كل راكب يتم نقله جوا إلى "مطار كوتوكا الدولي" دون أن يكون حاصلا على لقاح كورونا كاملا، بحسب ما نقلته محطة "سيتي إف إم" الإذاعية التي تتخذ من أكرا مقرا لها، عن بيان صدر عن هيئة الطيران المدني في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، سيتم تغريم شركات الطيران التي تسمح بسفر ركاب على رحلاتها دون أن يقدموا نتائج لاختبار "بي سي آر"، أو تنقل ركابا جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية، بدفع مبلغ 3500 دولار عن كل راكب.

ومن الممكن أن يتم منع غير الغانيين الذين يندرجون ضمن هذه الفئة، من دخول البلاد وإعادتهم إلى نقطة انطلاقهم، على حساب شركة الطيران، بينما سوف يُسمح للركاب الغانيين بدخول البلاد، ولكن سيواجهون الخضوع لحجر صحي إلزامي مدته 14 يوما في منشأة مخصصة لذلك.

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