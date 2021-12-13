وزير المالية: تقليل اعتماد السعودية على الإيرادات النفطية في ميزانية 2022

أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن حكومة المملكة تسعى في العام 2022 وعلى المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في ميزانية العام 2022.

وأكد الوزير الجدعان في عرضه لميزانية العام 2022، مساء اليوم الأحد ، على الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، مشيراً إلى التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية.

وكشف وزير المالية عن آلية مواجهة تقلبات أسواق النفط عبر برنامج الاستدامة المالية، وذلك في عرضه لميزانية المملكة 2022.

وتابع وزير المالية السعودي أن البرنامج يتوقع أن يحقق فوائد عديدة من الناحية الاقتصادية، حيث سيسهم في مواصلة تحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد غير النفطي، وتخفيف أثر تذبذبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التخطيط للاستثمارات بوضوح.

وقال "وعلى جانب المالية العامة، سيسهم البرنامج في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، واستغلال فوائض الميزانية في تعزيز الاحتياطيات المالية أو توجيهها لإنفاق استثماري يضمن تنويع الاقتصاد، ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل".

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعلنت اليوم الأحد، أن الإنفاق في ميزانية المملكة للعام 2022 يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.(الدولار يساوي75ر3ريال).