جنوب أفريقيا تسجل 18 ألفا و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جنوب أفريقيا 18 ألفا و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ي في ظل موجة رابعة من الإصابات يدفعها المتحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.

كما سجلت البلاد 19840 نتيجة اختبار ايجابية "بأثر رجعي" لم يتم إدراجها في حصيلة الإصابات الإجمالية السابقة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات المعهد الوطنى للأمراض المعدية فى بيان اليوم الاحد . ومن بين الاختبارات التي أجريت يوم الأحد، كانت نسبة 9ر28% إيجابية.

ويأتي هذا الرقم القياسي في الوقت الذي انكمش فيه اقتصاد البلاد أكثر من المتوقع في الربع الثالث وارتفع معدل البطالة إلى مستوى جديد بلغ 9ر34%. وبحسب بلومبرج، سيجعل هذا من الصعب على الرئيس سيريل رامافوسا وضع البلاد على طريق أكثر صرامة من الإغلاق عندما يجتمع مع حكومته لمناقشة هذه المسألة.