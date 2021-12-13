شركات السياحة تخاطب «الوطنية للحج» لتجهيز عقود وكالات العمرة لحين صدور الضوابط

الانتهاء من تطوير بوابة العمرة لتوثيق العقود إلكترونيا بين الشركات المصرية والسعودية

خاطبت غرفة شركات السياحة، مازن بن غازى درار، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بضرورة التعميم على الوكالات السعودية، لإعداد العقود الجديدة للعمرة لموسم 1443 هجريا بالنظام الإلكترونى، على أن تتضمن العقود بيانات الشركة المصرية فى الصفحة المخصصة لذلك، وأن تكون موثقة من الغرفة التجارية كما جرت العادة فى هذا الشأن.

يأتى ذلك فى إطار التجهيز والاستعداد لإنهاء إجراءات رحلات العمرة للمصريين لموسم العمرة الجديد 1443هـ، ولحين صدور الضوابط المصرية التى من المقرر أن يعتمدها خالد العنانى وزير السياحة والآثار، خلال الأيام القادمة.

وفى وقت سابق، أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة أن خالد العنانى وزير السياحة والآثار، سيعتمد خلال الأسبوع الحالى، الضوابط المنظمة للعمرة لموسم 1443 هجريا، على أن تبدأ الإجراءات التنفيذية للموسم كتوثيق عقود وكالة العمرة فور اعتماد الضوابط.

وبحسب أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، مستشار بوابة العمرة الإلكترونية، تم تطوير البوابة لتوثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والسعودية إلكترونيا.

وطالبت الغرفة فى الخطاب الذى أرسلته إلى اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، بموافاتها ببيان محدث بجميع الوكالات السعودية العاملة فى العمرة والمفعلة على الأنظمة السعودية على (excel sheet)، يتضمن اسم الوكالة أو الشركة السعودية باللغتين العربية والإنجليزية المسجل بوزارة الحج والعمرة، فضلا عن رقم الترخيص وإيميل الشركة ورقم التليفون، وذلك لحين الإعلان عن الضوابط والقواعد المعمول بها، لموسم العمرة الجديد، من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية.

وأوضح أن الحصول على تلك البيانات حاليا مهم جدا، حتى يتسنى للشركات المصرية، إرسال اسم الشركة وكلمة المرور إلى الوكالات السعودية، فور الإعلان من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية، عن فتح باب التسجيل، وذلك حتى يتمكن الوكيل السعودى من الدخول على البوابة المصرية للعمرة، واستكمال إجراءات توثيق العقود.

من جهتها، توجهت العديد من شركات السياحة، بنداءات للرئيس عبدالفتاح السيسى، لفتح أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام وعدم تحديد سقف عددى لها.

وناشدت الشركات القيادة السياسية بإصدار تعليماتها بعدم تحديد سقف عددى للمعتمرين المصريين، وأن تكون الأعداد وفقا لما تحدده السلطات السعودية، وحجم طاقتها من استقبال المعتمرين، وليس كما تحدده السلطات المصرية، خاصة بعدما تعرضت الشركات لخسائر فادحة خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات كورونا.

وأكدت الشركات أن فتح سقف تأشيرات العمرة، سيحد كثيرا من ظاهرة تداول تأشيرات العمرة، فضلا عن صعوبة تنفيذ برنامج العمرة فى نطاق عدد تأشيرات محدودة مما سيكون سببا رئيسيا فى ارتفاع سعر البرنامج.

من جهته، أكد باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن هناك مقولة خاطئة تتردد كل موسم عمرة أو حج بأن تلك الرحلات تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى وعلى العملة الصعبة التى تمتلكها الدولة، مشيرا إلى أن 70% من استثمارات العمرة تدور داخل السوق المصرية، ما بين تذاكر طيران وضرائب وجمارك وغيرها من الرسوم التى تصب فى النهاية بالاقتصاد المصرى.

وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على تقديم أفضل خدمة للمواطن فى شتى المجالات، ومنها مجال الحج والعمرة، مؤكدا أن الدولة تحرص دائما على الاستجابة لرغبة المواطنين المصريين فى تأدية رحلات العمرة، أيا كان عدد الراغبين فى أداء المناسك.

وأوضح السيسى أن تحديد سقف عددى للمعتمرين المصريين سيعيد السوق السوداء، فى بيع وتداول التأشيرات بين الشركات السياحية، ما يرفع أسعار العمرة بشكل مبالغ فيه، لا يتناسب مع الحالة الاقتصادية التى يمر بها أغلب المصريين حاليا، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعارض بين تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والقواعد الصحية التى تفرضها سلطات الدولتين للسفر للعمرة، وبين أعداد المعتمرين، موضحا أن التعاون بين وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، ووزارتى الصحة والسكان والطيران المدنى، وبالتنسيق مع الجهات السعودية، يساعد فى سفر أى عدد من المواطنين المصريين لأداء العمرة بسهولة ويسر دون أية مشكلات صحية.