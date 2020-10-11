مصدر أمني ينفي القبض على والد عبدالله الشريف

نفى مصدر أمني القبض على والد عبدالله الشريف.

وقال المصدر إنه قد تم استدعاؤه لفحص تحويلات مالية واردة له من الخارج، وتم التنبيه عليه بإحضار المستندات اللازمة وتم صرفه.