مصدر أمني ينفي القبض على والد عبدالله الشريف

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نفى مصدر أمني القبض على والد عبدالله الشريف.
وقال المصدر إنه قد تم استدعاؤه لفحص تحويلات مالية واردة له من الخارج، وتم التنبيه عليه بإحضار المستندات اللازمة وتم صرفه.