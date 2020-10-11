 مصدر أمني ينفي القبض على والد عبدالله الشريف - بوابة الشروق
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مصدر أمني ينفي القبض على والد عبدالله الشريف


نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 9:20 م | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 9:20 م

نفى مصدر أمني القبض على والد عبدالله الشريف.

وقال المصدر إنه قد تم استدعاؤه لفحص تحويلات مالية واردة له من الخارج، وتم التنبيه عليه بإحضار المستندات اللازمة وتم صرفه.


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