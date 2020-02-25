باكستان ترصد أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

رصدت باكستان، اليوم الإثنين، أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، في مدينة كراتشي الأكثر اكتظاظا بالسكان.



وقال المعهد الوطني للصحة في باكستان، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر": "تأكدنا من إصابة عينة من كرانشي بمتحور أوميكرون".



وأوضحت المعاهد: "هذه أول إصابة بالمتحور الجديد ولكن هناك مراقبة مستمرة للعينات المشتبه بها لتحديدإذا كانت إحداهما مصابة بأوميكرون"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وفرضت باكستان هذا الشهر قيودا على السفر إلى عدة دول في جنوب إفريقيا في أعقاب اكتشاف المتحور الجديد.



وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".



وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".



تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابه به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.