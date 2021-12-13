كمبوديا: 15 حالة إصابة جديدة بكورونا و 4 حالات وفاة

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سجلت كمبوديا اليوم الاثنين 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، واحدة منها، قادمة من الخارج، طبقا لما ذكرته صحيفة "بنوم بنه بوست" الكمبودية اليوم .

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة قولها إن جميع الحالات، تم تأكيدها من خلال اختبارات "تفاعل البلمرة المتسلسل" (بي.سي.آر.)

كما سجلت الوزارة أيضا أربع حالات وفاة جديدة و12 حالة شفاء، مشيرة إلى أن حالتين من حالات الوفاة لم تحصلا على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وحتى اليوم الاثنين، سجلت كمبوديا 120 ألفا و370 حالة إصابة بكورونا و116 ألفا و720 حالات شفاء و2989 حالة وفاة.