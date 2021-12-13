فيتو روسي في الأمم المتحدة ضد قرار يعتبر تغير المناخ تهديدا للأمن الدولي

استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، حقّ النقض «فيتو» ضد مشروع قرار أعدّته النيجر وإيرلندا يعتبر تغير المناخ تهديداً للأمن الدولي، كان قد حظي بدعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.



ونقلًا عن موقع «يورونيوز عربية»، يطلب النصّ الذي أيّده 12 من بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في استراتيجيات الأمم المتحدة الشاملة لمنع نشوب النزاعات.



وصوّتت الهند بدون أن يكون لديها حقّ النقض، ضد النصّ معتبرةً أن التغيّر المناخي ليس مرتبطاً بمشكلة الأمن الدولي إنما بالتطوّر الاقتصادي، فيما امتنعت الصين عن التصويت.