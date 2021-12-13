 المترو: افتتاح كشكين إضافيين لتقديم لقاح كورونا بمحطتي شبرا الخيمة وكلية الزراعة - بوابة الشروق
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المترو: افتتاح كشكين إضافيين لتقديم لقاح كورونا بمحطتي شبرا الخيمة وكلية الزراعة

أحمد سعداوي
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 12:24 م | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 12:24 م

أعلن المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، تركيب كشكين إضافيين لتقديم لقاح "جونسون" المضاد لفيروس كورونا بمحطتي شيرا الخيمة وكلية الزراعة.

وقال عبد الهادي، في تصريحات صحفية، إن تركيب الأكشاك يأتي في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون بين وزارتي الصحة والنقل وشركة مترو الأنفاق؛ لتقديم اللقاحات لمرتادي مترو الأنفاق والمناطق القريبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن عدد الأكشاك التي تقدم اللقاح وصلت إلى 9 أكشاك تعمل بمحطات الشهداء والعتبة والعباسية وسعد زغلول والسيدة زينب وشبرا الخيمة وكلية الزراعة وكشكين بمحطة السادات، مشيرًا إلى أن أكشاك تقديم اللقاحات تعمل خلال الأسبوع الحالي من الساعة 12 ظهرا حتى 8 مساءً.

وتابع: جاري تركيب عدد من الأكشاك الإضافية بباقي المحطات ذات الكثافة العالية؛ لتفادي الزحام واستقبال جميع المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


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