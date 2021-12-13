«القاهرة» ترحب بالتعاون المشترك مع «إفريقيا» فى كافة الأصعدة

"عبد العال": لدينا نماذج ناجحة يمكن تبادلها على المستوى الثنائي من خلال اتفاقيات أو الدعوة لمؤتمرات



أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القاهرة تشكل فرصة للتعرف على ما يمكن ان تستفيد منه باقي الشقيقات في المدن الأفريقية، للتعرف على الأسلوب الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه المدن الأفريقية سواء كانت تنموية أو إجتماعية أو صحية أو ثقافية أو مناخية.

وأضاف عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال كلمته، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المقامة بالرباط، موضحا أن القاهرة كان لها شرف استضافة الدورة السابقة الخامسة والعشرين للمنظمة، حيث تم توقيع اتفاقية مقر إقليم الشمال بحضور رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن الفاعلية تؤكد على علاقات العمل المشترك الذي يسعى لرفعة شأن المنظمة والقارة الافريقية على كافة الأصعدة ، مؤكدًا أن القاهرة تبذل جهداً، لتحقيق أهداف استضافة قمة منظمة المدن والحكومات الافريقية Africities في دورتها التالية للدورة المقررة في مدينة كيسومو الكينية، مشيرًا إلى أنه سيتم السعى خلال الدورة المقترح لها 2025 أن تكون إضافة لأعمال وانجازات منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بقيادة للسكرتير العام، جان بيير أيلونج امباسي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللقاءات التى تمت على هامش مؤتمر احتفالية المدن العالمي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للهابيتات كان فرصة لتقديم صورة ناصعة لقاراتنا الإفريقية من خلال جلسات المؤتمر والتي تدارست تحدي المناخ، مؤكدا أنه أسهم في الوصول الى توصيات تراعي مصالح قارتنا وتعكس قدرة منظمتنا ومن خلال إبراز إرادة المدن الإفريقية على تحقيق التغيير وتقديم الرؤى.

ونوه بأن التحديات التي تواجهها مدننا لن يتم مواجهتها فردياً خاصة وأن كلها تحديات عابرة للحدود كتحدي الجائحة التي نعاني منها جميعا أو تحدي التنمية الإقتصادية الذي يحتاج لتضافر الجهود، موجها الشكر للسكرتير العام، جان بيير، وسكرتارية منظمة الموقرة، لثقتهم في استضافة مصر المجلس الأول لمدن شمال أفريقيا بالأقصر وهو الاجتماع الذي تم في إطار من الصداقة والأخوة والحرص المشترك على رفعة شأن منظمتنا وتحقيق آمالها وطموحاتها والتمهيد لمشاركة فاعلة من مدن شمال أفريقيا في قمة المدن الأفريقية في 2022Africities في مايو المقبل في كيسومو- كينيا.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يوما بعد يوم تؤكد منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية جدارتها في التعامل مع تحدي التنمية الاقتصادية، وكذلك ما يتعلق بتحدي المناخ، مشيرًا إلى أن الزيارة الهامة للسيد جان بيير والوفد المرافق له لمدينه جلاسكو والمشاركة في 26Cop تمهد الطريق لمشاركه اخرى فاعلة في قمة المناخ الدولية 27Cop التي ستستضيفه مصر في مدينه شرم الشيخ خلال الشهور المقبلة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة العمل من أجل أن يكون للمنظمة حضورا واسعاً في هذا المؤتمر كما كان الحال في جلاسكو، تمهيداً للتأكيد على أن تحدى المناخ هو التحدي المقبل، الذي يجب أن تلتفت إليه المدن الإفريقية، واعدا بإتاحة كل الفرص لمكتب الشمال، وتقديم كل الإمكانيات حسب اتفاقية المقر، لتمكينه من ممارسة عمله وليصبح منارة إفريقية، لتحقيق الأهداف والطموحات وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والشراكات الكفيلة بتعزيز قدرة المنظمة ومقر إقليم الشمال في المرحلة المقبلة.

وأضاف فى كلمته أنه تمهيدًا لإستضافة 25Africities ستعمل محافظة القاهرة علي إتاحة كل الخبرات التي تملكها مع دعوتهم للنظر في إمكانية عقد اتفاقيات توأمة، حيث أن مواجهة التحديات التي تواجهها المدن الأفريقية تحتاج الي تبادل الخبرات، قائلا:"لدينا نماذج ناجحة يمكن تبادلها سواء على المستوى الثنائي من خلال اتفاقيات توأمة أو من خلال الدعوة لمؤتمرات نوعية يتم التنسيق بشأنها مع جان بيير امباسي.

وأوضح أنها موضوعات تتعلق بالتدريب، حيث تم خلال اجتماعات مجلس المدن الأفريقية في الأقصر التوقيع على اتفاقيه التدريب بين جهات التدريب التابعة للمنظمة ومركز التنمية المحلية في سقارة، وهو ما سيتيح آفاق للتدريب خاصة في إطار ما تم الاتفاق عليه في المذكرة المشتركة التي تم توقيعها".

وتابع: التركيز على الآفاق المستقبلية على رأسها تحدي الرقمنة وسد الفجوة الرقمية وتحدي المناخ والتنمية الإقتصادية، وغيرها من التحديات، مؤكدا على حرص محافظة القاهرة على تقديم كل ما من شأنه دعم جهود المنظمة، مثمنًا الدعم الموجه لاختيار القاهرة عضواً في المجلس التنفيذي ضمن الترشيحات والانتخابات التي سيتم عقدها في كيسومو مشيرًا إلى حرصه الكامل على وضع امكانيات محافظة القاهرة لخدمه انعقاد ناجح لهذه الدورة الهامه لـ2022Africities في مدينه كيسومو الكينية.

جدير بالذكر، شارك فى المؤتمر السيدة كريستين ندوتوم، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وجان بيير امباسي، سكرتير عام المنظمة وماكورة كوليبالي، رئيسة شبكة النساء المحلية والمنتخبة الإفريقية.