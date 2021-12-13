استطلاعات: أيرلندا الشمالية قد تستقل عن بريطانيا خلال 10 أعوام

أظهرت استطلاعات رأي أجريت في ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا أن الناخبين في البلدين يرون أنفهسم متحدين كدولة واحدة في الأعوام الـ10 المقبلة.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ابسوس "ام ار بي اي" لصالح صحيفة ايريش تايمز، يؤيد 62% من المواطنين جنوب الحدود الوحدة الايرلندية، غير أن الأغلبية تراه مشروعا طويل المدى، وليس أولوية فورية. وكان الإطار الزمني الأكثر توقعا هو إجراء استفتاء "في الأعوام الـ10 المقبلة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاعا منفصلا أجرته مؤسسة لورد أشكروفت لاستطلاعات الرأي في ايرلندا الشمالية أظهر أن أغلبية المواطنين يعتقدون أنه يجب إجراء استطلاع أشمل في المستقبل.

وإذا تم إجراء استفتاء خلال 10 أعوام، رأى ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن التصويت سيكون لصالح ايرلندا موحدة.