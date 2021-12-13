محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في قليوب وشبرا الخيمة

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الرصف، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المدن.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجيش بكوم أشفين بمركز ومدينة قليوب بطول 1 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، حيث تم توسعة الشارع وإزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة وجاري أعمال الطبقة السطحية، موجها برفع مطابق الصرف الصحي وتركيب البلدورات وتسليم الطريق في أقرب وقت ممكن باعتباره طريقا حيويا بمدينة قليوب.

ومن جانبه، شدد المحافظ، على دفع الأعمال وبذل الكثير من الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف مع ضرورة الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية للرصف.

وتابع المحافظ، الجولة بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد المحافظ أعمال إزالة سور أحد المصانع الملاصقة لنزلة الدائري اتجاه شبرا الخيمة، حيث تم إزالة 8 أمتار المطلوبة لتوسعة النزلة وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري.

واستكمل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال إزالة المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من إزالة جميع العقارات المتبقية وجاري رفع التراكمات، وسيتم الانتهاء منها خلال يومين وتم تسليم القطاع الأخير للشركة المنفذة لأعمال التوسعة وجارٍ صب القواعد الخرسانية والأعمدة الغاطسة.

وتابع المحافظ، المشروعات التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بحي غرب شبرا الخيمة، والتي من بينها أعمال تغطية الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة بطول 545 مترا وسيتم تغطية 330 مترا من الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 10 ملايين جنيه، وسيتم تغطية مسافة 215 مترا عن طريق منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، وإنشاء حديقة ومنتزه للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه عليها كنوع من استغلال المكان والاستفادة منه وتجميله.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وإزالة المبنى المتعارض لسنتر عبده، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت رابطة بطول 1 كم وبعرض ١٥ مترا فى الاتجاه الأيمن للطريق، متابعا أعمال تنفيذ الإنترلوك وبلدورة الرصيف الجانبي للطريق.