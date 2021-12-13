فوانيس الكريسماس النجمية تظهر في كل أنحاء الفلبين

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يستعد جميع سكان إحدى ضواحي مانيلا لعيد الميلاد (الكريسماس) منذ مايو حيث تبدأ الأسر في صناعة الآلاف من الفوانيس النجمية وهي زينة كريسماس تقليدية تنفرد بها الفلبين.

وتقول أليسيا بينسيو، 65 عاما، وهي صانعة فوانيس نجمية في قرية إلياس ألدانا في مدينة لاس بيناس بمانيلا "تأتي الطلبيات بالآلاف ونبدأ التسليم بحلول أغسطس.

وبحلول سبتمبر سوف ترى الفوانيس معروضة في كل مكان".

وتضيف "أنها علامة على بداية موسم عيد الميلاد؛ أسعد وقت في العام ".

تُصنع الفوانيس النجمية عادة من عصي البامبو وتشكل إلى نجمة خماسية وتغطى بورق ملون شفاف يسمى "بابيل دي جابون" وهو ورق ياباني تقليدي.

ويُعتقد أن بائع ملح في إقليم بامبانجا بشمال البلاد صمم أول فانون نجمي في 1908. ووفقا للروايات، كانت توضع الشموع داخل الفوانيس التي كانت تستخدم حينها لإنارة الطريق لقداديس الكريسماس التي تقام في الفجر.

ومنذ ذلك الحين، تُستخدم خامات أخرى لصناعة الفوانيس مثل المعدن أو الأسلاك الفولاذية واللدائن المدعمة بألياف زجاجية والورق البلاستيك وصدف كابيز التقليدي، وتزود الفوانيس حاليا أيضا بلمبات "ليد".

ويشار إلى أن عيد الميلاد عطلة رئيسية في الفلبين وهي أكبر بلد يضم أغلبية كاثوليكية في جنوب شرق آسيا.

وتشتهر البلاد بإقامة أطول احتفال بالكريسماس من سبتمبر إلى كانون يناير.

وتتجلى المظاهر الفخمة من الفوانيس والأضواء وغيرها من الزينة في كل مكان وتبدأ محطات الإذاعة في تشغيل أغاني الكريسماس على الهواء في الأول من سبتمبر.

وبالنسبة للفلبينيين لا يكتمل الكريسماس بدون الفوانيس التي ترمز للنجمة الإنجيلية التي قيل إنها أرشدت المجوس الثلاثة إلى المهد الذي ولد فيه يسوع المسيح.