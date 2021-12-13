وزير التعليم يشارك في جلسة نقاش من اليونيسيف عن التعلم الرقمي لكل طفل بحلول عام 2030

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في جلسة نقاش من اليونيسيف بعنوان تصور جديد للتعليم: التعلم الرقمي لكل طفل بحلول عام 2030، وذلك خلال قمة RewirEd للتعليم.

كان الهدف الأساسي من الجلسة إبراز مدى تهميش الفئات (الفتيات ، الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، الأطفال المتنقلون وغيرهم ) من خلال حلول التعلم الرقمي، وإظهار التغيير على نطاق واسع من خلال دمج التعلم الرقمي في التعليم بما في ذلك التكنولوجيا الحدودية كذلك إبراز كيفية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص ومع المعلمين.

تضمن الحضور روبرت جينكنز المدير العالمي للتعليم وتنمية المراهقين باليونيسف و نيكي أبريشاميان رئيس التعليم في زيمبابوي و Tajudeen Oyewale ممثل زمبابوي باليونيسف و Olusegun Ogunsanya المدير التنفيذي لإيرتل افريقيا و عمر عبدي نائب المدير التنفيذي للبرامج باليونيسف.

وخلال الجلسة عرضت اليونيسف تنفيذ التعلم الرقمي على نطاق واسع، مع التركيز المتعمد على الأطفال المهمشين والتغيير على مستوى النظام من خلال جلسة تفاعلية ومختلطة لأصحاب المصلحة المتعددين ترفع صوت ودور بلدان البرنامج والمنفذين والمستخدمين النهائيين، وشارك الجمهور في استخدام الأدوات الرقمية وكان لديهم تفاعل مباشر مع هذا المجال.