قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، إن الجانب الإيراني "عقد اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات والسعودية حول القضايا الإقليمية، وتم حل سوء التفاهم إلى حد ما".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول، خلال استقبال مساعد رئيس أركان القوات المسلحة للعمليات والتخطيط العماني، إن إيران تنتهج سياسة لخفض التصعيد في المنطقة، وقال :"عقدنا اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات والسعودية حول القضايا الإقليمية، وتم حل سوء التفاهم إلى حد ما. كما أن لدينا علاقات جيدة مع قطر والكويت".

واستطرد بالقول: "لا توجد اتصالات تذكر مع البحرين حتى الآن، ويمكن لسلطنة عمان بالتأكيد أن تلعب دورا في هذا الصدد".

وشدد على أن حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "على أتم استعداد لتعزيز علاقاتها مع الجيران وحل سوء التفاهم".