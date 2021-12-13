يدرس مسؤولو نادي الرجاء المغربي، سفر بعثة الفريق إلى قطر على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، بالسوبر الإفريقي 2021.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي، يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري، على كأس السوبر الإفريقي.

وتأهل الرجاء إلى السوبر الأفريقى باعتباره بطلا لكأس الكونفدرالية التى توج بها على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

فيما تأهل الأهلى بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا بانتصاره على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

موقع le360 سبور المغربي، أشار اليوم الإثنين، إلى أن بعثة الرجاء ستطير إلى قطر يوم 18 ديسمبر الجاري، وقبلها يدخل الفريق تجمع تدريبي مغلق بمركز محمد السادس بداية من اليوم الإثنين، ويستمر حتى يوم 17 الجاري.

وأضاف الموقع المغربى، أن الرجاء سيقيم فى قطر على نفقة الاتحاد القطرى لكرة القدم، حسب ما أكده الاتحاد الأفريقي، إذ سيتكلف بـ 25 فردا من بعثة الرجاء، بينما سيتكلف مسئولو الرجاء بالعدد الزائد.

وواصل التقرير، ستقل طائرة الرجاء جميع أفراد الطاقم الرجاوى من لاعبين وأطقم وأجهزة فنية وطبية، إذ اضطر الرجاء للسفر فى رحلة موحدة مع اللاعبين بسبب قرار الحكومة المغربية تمديد إغلاق الحدود الجوية إلى 31 من ديسمبر 2021.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد المغربي يساهم بمبلغ 80 مليون سنتيم للطائرة الخاصة للأندية المغربية التى تشارك فى المنافسات القارية، مع تخصيص منح فى حال التأهل من دور إلى آخر أو التتويج باللقب.