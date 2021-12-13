مثلت عربة سكك حديدية تم رؤيتها نهاية الأسبوع الماضي وهي تحمل المؤن في جنوب غرب روسيا، نذير شؤم بالنسبة للمفاوضات التي تسعى لتجنب حرب كبرى بين روسيا وأوكرانيا، هذا بحسب ما ذكر في موقع "الجارديان".

تعتبر هذه العربة نذير شؤم لأن شن روسيا للحرب يتطلب أن تنهي استعداداتها أولا، حيث يتم توفير وقود لازم للحركة، وتجهيز المستشفيات الميدانية، ونشر أنظمة دفاع جوي لحماية الأسلحة الثقيلة الموجودة بالقرب من الجبهة، وهو ما تمثله هذه العربة، التي يبدو أنها تساعد في إيصال الإمدادات استعدادا للحرب.

أوضح فريق استخبارات الصراع، المعروف باسم "سي آي تي"، بعد بحث دقيق قام به حول الشأن الروسي، أنه وبالرغم من محادثات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنه يبدو أن روسيا تعتزم شن الحرب على أوكرانيا، لأنها تعزز قواتها على الحدود الأوكرانية.

يقول بعض المحللين السياسيين، إنه ربما لم يتخذ بوتين قرارا بعدم شن غزو على أوكرانيا حتى الآن، لأنه يترك القوات الروسية بالقرب من الجبهة فقط كوسيلة ضغط خلال المفاوضات، لكن المحللين الروس تحديدا يتوقعون أن هذا التعزيز العسكري الذي يحدث للمرة الثانية لهذا العام على الحدود الأوكرانية، ينذر بسلسلة من الأزمات المستقبلية.

قالت تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة التحليل السياسي "آر بوليتيك"، لـ"الجارديان": "حتى لو حصل بوتين على ما يريده خلال هذه المفاوضات، فسيكون مطالبا بتقديم العديد من الضمانات مقابلها، فنحن نشهد فجر مغامرة جيوسياسية جديدة من روسيا، ولا نعلم ماذا ستكون نتيجتها".

يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن، الخميس الماضي، أنه اعترض سفينة أوكرانية في بحر آزوف بالقرب من شبه جزيرة القرم؛ لعدم امتثالها للأوامر، وبعد يوما واحدا، أغلقت روسيا ما يقرب من 70% من بحر آزوف، وهو جسم مائي مشترك تستخدمه أوكرانيا أيضًا لإجراء التدريبات العسكرية، ثم بدأ التصعيد من البلدين منذ هذه اللحظة.

قال بوتين، في اجتماعه الأخير بالحكومة، إن الوضع في شرق أوكرانيا بدا وكأنه "إبادة جماعية"، مما أثار مخاوف البعض من أنه يبحث عن ذريعة لإرسال قواته إلى أوكرانيا، وبعد تلميحه بالحرب، أرسلت وزارة الخارجية الروسية مطالبها يوم الجمعة الماضي، لحلف الناتو، لحل الأزمة، وأولها هو التنصل من قرار قمة بوخارست في عام 2008م، الذي أكد أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين بحلف الناتو.

قضى بوتين العقدين الماضيين وهو يحارب توسع حلف الناتو، لكن احتمال انضمام أوكرانيا لهذا التحالف العسكري، جعله يأمر بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وإثارة حرب في شرق أوكرانيا نتج عنها وفاة 14 ألف شخص.

يقول فيودور لوكيانوف، محلل السياسة الخارجية الروسي: "لقد كتبنا كثيرا عن رأينا في قرار قمة عام 2000م، وقولنا إن التعامل مع أوكرانيا في الشؤون الأمنية والعسكرية خط أحمر، وسيسبب مشكلة كبرى، لأنه ينظر إليه في روسيا على أنه أمرا غير مقبول على الإطلاق، وقد رأى بوتين بأنه من واجبه الوطني ألا يترك الأزمة الأوكرانية للزعيم الروسي القادم، وأنه لابد أن ينهيها بنفسه".

سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقناع روسيا بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو في أي وقت قريب، لكن طلبت روسيا يوم الجمعة الماضي إعلانًا أكثر رسمية.

قال رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ، خلال ساعات من إعلان مطالبة روسيا للحلف بعدم انضمام أوكرانيا له، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتز، "إن علاقة الناتو بأوكرانيا سيقررها حلفاء الناتو الثلاثين وأوكرانيا نفسها، ولا أحد غيرهم".

عبرت بعض الدول الواقعة على الجانب الشرقي للناتو، عن رأيها بالأزمة، موضحين أن السماح لروسيا بإملاء سياستها على الحلف بشأن انضمام أوكرانيا، يُنظر إليه على أنه "الخطوة الأولى على منحدر زلق نحو الاعتراف بقوة النفوذ الروسي".

وكتب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في مقال نشرته "فورين أفيرز" يوم الجمعة الماضي، أن أفضل طريقة للرد على مثل هذه الإنذارات بالحرب من قبل بوتين، هو "تجاهلها تمامًا"، حيث أظهر التاريخ أن تعهدات الحياد من قبل أوكرانيا أو أي دولة أخرى في المنطقة لا تفعل شيئًا لتخفيف شهية بوتين، بل إنها تطعمها لتزيد طلباته في المرة المقبلة.