نائب رئيس اتحاد العمال: الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل يعكس الحرص على صدور نص متوازن

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العاملة للعاملين بالصحافة والإعلام، بجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون العمل، مؤكدًا أن هذه الجلسات تؤكد حرص الجميع على صدور قانون يحقق التوازن لأطراف العملية الإنتاجية.

وقال البدوي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن التنسيقية من خلالها أعضائها في مجلسي النواب والشيوخ حريصة على الاستماع لكل وجهات النظر والملاحظات حول المشروع، منوها بأن وفد اتحاد عمال مصر استعرض، خلال جلسة الحوار المجتمعي مع التنسيقية، بعض الملاحظات على المشروع الذي يهم الملايين من العمال.

وأضاف أنه رغم الملاحظات، إلا أن المشروع يتضمن العديد من المزايا، ونريد تحقيق التوازن حتى نستكمل البنية التشريعية التي تحقق الاستقرار للأيدي العاملة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية خلال السنوات الماضية تنفذ مشروعات قومية ضخمة ساهمت في توفير فرص عمل، فضلا عن الحد من البطالة الأمر الذي ساهم في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال.

وأعرب عن ثقته في تعاون جميع مؤسسات الدولة من أجل ترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل صدور قانون يعبر عن تطلعات العاملين بالقطاع الخاص الذين كانوا خير سند للدولة في معركة بناء الجمهورية الجديدة، مطالبا بسرعة صدور القانون بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي، حيث إن القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 أصبح لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تطورا في الأداء خاصة المشروعات التنموية العملاقة التي يساهم فيها بقدر كبير القطاع الخاص الوطني.

يشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب قد عقدت لليوم الثاني جلسات حوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل مع وفد من اتحاد عمال مصر ممثلا عن جانب العمال، بالإضافة لممثلي الحزب العربي الناصري؛ للتعرف على وجهات النظر المتعددة والتى تكون محل النظر أثناء مناقشة القانون في المجالس النياببة بغرفتيها.