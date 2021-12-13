رئيس كوريا الجنوبية: لا نفكر في المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تفكر في المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين ولم تطلب أي دولة منها القيام بذلك، وهي المرة الاولي التي يتناول الرئيس مون هذه القضية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها لن ترسل وفدا رسميا إلى الأولمبياد في فبراير بسبب مخاوف بشأن انتهاكات الصين لحقوق الإنسان.

وأضاف مون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عقب محادثات ثنائية في كانبيرا، وفقا لوكالة يونهاب الكورية، أن الزيارة التي قام بها إلى أستراليا لا علاقة لها بموقف سول من بكين، على الرغم من غضب الصين من التحالف الأمني "AUKUS" الذي يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتابع أن "كوريا الجنوبية تجعل تحالفها مع الولايات المتحدة أساسا لدبلوماسيتها وأمنها القومي، ولكن من الناحية الاقتصادية، فإن علاقتها مع الصين مهمة جدا أيضا"، مؤكدا أن "جهود الصين البناءة مطلوبة لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتعمل كوريا الجنوبية على الحفاظ على كلتا العلاقتين".

وعلى صعيد متصل، بحث رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه-إن" مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، سبل تطوير العلاقات التعاونية بين البلدين.

وثمن مون وموريسون، التطور المطرد للعلاقات الودية والتعاونية بين البلدين على أساس القيم الأساسية مثل الدبلوماسية واقتصاد السوق منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1961.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون المنهجي لبناء سلاسل الإمداد المستقر في مختلف المجالات مثل المعادن الأساسية وغيرها، وقررا إنشاء علاقات تعاونية متبادلة المنفعة وموجهة نحو المستقبل في الصناعات الرئيسية المستقبلية الرئيسية مثل تكنولوجيا حياد الكربون واقتصاد الهيدروجين من أجل مواصلة التعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية والتجارية.