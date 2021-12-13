ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال ضد كورونا هذا الأسبوع

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تبدأ ألمانيا اعتبارا من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما ضد كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الاثنين عن بدء تسليم لقاحات الأطفال من تطوير شركتي "بيونتيك/فايزر".

ومن المقرر توفير هذه اللقاحات في عيادات أطباء الأطفال ومراكز التطعيم العامة. ومن المقرر تنظيم حملات خاصة تستهدف تطعيم الأطفال، في حديقة الحيوان أو متحف الطبيعة في برلين على سبيل المثال.

وأوصت اللجنة الدائمة للتطعيم "ستيكو" بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما والذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأعراض شديدة من كورونا أو يعيشون مع أشخاص معرضين لهذا الخطر.

وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، يتم استخدام جرعة أقل ومعبأة في زجاجات مختلفة مقارنة بلقاح "بيونتيك/فايزر" التقليدي.