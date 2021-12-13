«تموين البحيرة»: ضبط 260 أسطوانة غاز مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء في رشيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، وبرفقة فارس عبد الواحد رئيس الرقابة التموينية برشيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل لتجميعها عدد 260 إسطوانة غاز منزلية من الإسكندرية للإتجار غير المشروع بها في محافظة كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط 7 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن بمعدل من (5-16) جرام للرغيف الواحد، وسيارة ربع نقل لحيازته كمية من شكائر الأسمدة المدعة بعدد 20 شيكارة × 50 كيلو بإجمالي كمية 1000كيلو "1 طن" أسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة تم تجميعها من مركز إدكو للإتجار غير المشروع بها في مركز رشيد.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.