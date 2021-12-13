محمد ممدوح: مبعرفش أبص لأكرم حسني إلا لما أضحك

روى الفنان محمد ممدوح موقفا كوميديا، مع الفنان أكرم حسني أثناء تصوير فيلم "بنك الحظ"، لافتًا إلى أنه لا يستطيع التمثيل أمام الفنان محمد ثروت.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج "التاسعة"، عبر فضائية "الأولى"، مساء اليوم، أنه بمجرد النظر للفنان أكرم حسني لا يستطيع التوقف عن الضحك، قائلًا: "مبعرفش أبص لأكرم حسني إلا لما أضحك".

وتابع، أن الفنان محمد ثروت من المفضلين لديه، مشيرًا إلى أنه الثنائي أكرم حسني ومحمد ثروت من أكثر الشخصيات الفكاهية.

واستكمل، أنه عندما يعرض عليه شخصية تتسم بالشر، يدرسها جيدًا حتى ينقلها إلى الجمهور بطريقة صحيحة، مضيفًا أن يقوم بتصديق الشخصية من خلال الإيمان بها لتقديمها بصدق.