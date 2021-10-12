مكتب بينيت: ولي عهد أبو ظبي يقبَل دعوة رئيس الوزراء لزيارة إسرائيل

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل دعوة منه لزيارة إسرائيل، وذلك حسبما نشرته الصفحة الرسمية لقنصلية إسرائيل في الإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين.

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل دعوة منه لزيارة إسرائيل. 🇮🇱 pic.twitter.com/tdJXBPdlxJ — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) December 13, 2021

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وذلك في أول لقاء تاريخي.

ونشرت إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو من اللقاء بتعليق قالت فيه: «بالفيديو اول لقاء تاريخي بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت وولي عهد ابو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد. واقع جديد من التعاون المثمر في المنطقة».