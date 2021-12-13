السفير نبيل فهمى يكتب: إدارة بايدن والشرق الأوسط

التقيت فى الأسابيع الأخيرة مع عدد لا بأس به من المسئولين فى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن المعنيين بالقضايا الدولية والمتابعين للأوضاع فى الشرق الأوسط بشكل خاص، مما سمح لى باستخلاص بعض الاعتبارات المهمة عن السياسات الأمريكية فى الشرق الأوسط، ورأيت طرح ما انتهيت إليه خاصة بعد مرور عام تقريبا على تولى الإدارة المسئولية.

وأولى تلك الخلاصات هى أن الإدارة تشعر بأن الشرق الأوسط أرهق المجتمع الأمريكى ولم يعد يوفر حافزا كافيا لأمريكا لتبنى سياسات مبادرة ومكلفة تجاهها، وهى خلاصة أتفق معهم فيها مع انتهاء الحرب الباردة بين القطبين وانخفاض اعتمادها على الطاقة من المنطقة ومن ثم فالإدارة عاقدة العزم على تغيير السياسات الجمهورية والديموقراطية السابقة خلال العقدين الماضيين، كان ذلك سياسات لإدارة جورج بوش الابن أو لأوباما أو لترامب وستعود إلى الدبلوماسية التقليدية وهو فى حد ذاته تطور إيجابى.

والخلاصة الثانية هى أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تعرض جنودها أو مواطنيها للمخاطر فى الشرق الأوسط بل لن تنفق عليها كثيرا إلا إذا فرضت عليها الأحداث ذلك، وهو موقف له انعكاسات على الارتباطات الأمنية مع الدول الصديقة والحلفاء مهما صاحبها من تأكيدات حول الاستمرار والالتزام بتأمين الأصدقاء التقليديين.

والخلاصة الثالثة هى أن الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من علاقاتها الشرق أوسطية وإنما ستتخذ قراراتها وفقا لمصالحها المباشرة وأولوياتها الأنية، وهى أولويات ومصالح غير ثابتة وتتغير بين الحين والآخر، مما يفرض على الدول الإقليمية التدقيق فى حساباتها جيدا لتحديد ما يحقق مصلحة مشتركة، وما يجب أن يتوقع تحمل المسئولية فيه وحدها أو مع أطراف إقليمية أخرى لمواجهة تحديات وطنية أو إقليمية أو الاستفادة من فرص متاحة.

والخلاصة الرابعة التى خرجت بها هى أن الإدارة غير طموحة بالنسبة لأهدافها بالمنطقة على عكس الإدارات السابقة التى سعت لتغيير أوضاع المنطقة وتوازناتها وفقا للأولويات الأمريكية فى حين ما يهم إدارة بيدن هو الحفاظ على الاستقرار وتجنب انهيار جديد لدول وطنية فى المنطقة.

وقد خرجت من محصلة هذه الاتصالات بيقين أن الإدارة لازالت ترتب أولوياتها وتدرس وتبلور مواقفها التفصيلية من القضايا الشرق أوسطية.

وأحد أسباب التريث والبطء فى التحرك الأمريكى الخارجى أن الإدارة الجديدة تواجه مجتمعا أمريكيا منقسما بين أقصى اليمين واليسار السياسى وبين أجيال شابة وتقدمية وآخرين يفضلون التمسك بالمواقف التقليدية مما يجعلها تسعى للمواءمة بين اعتبارات داخلية وخارجية عديدة دون إغضاب أحد، بل ليس من المبالغة القول إنها لازالت فى مرحلة بلورة السياسات والطموحات التفصيلية والبدائل والخطط البديلة إذا لم يتحقق لها أهداف، وخارجيا لعل تلكؤها فى العودة سريعا للاتفاق النووى الإيرانى أضاع عليها فرصة فى نهاية ولاية روحانى، ووضعها فى موقف صعب الآن مع إدارة إيرانية أكثر تشددا، وتطور الحديث للتنويه بالبدائل غير الدبلوماسية لتجنب حصول إيران على الأسلحة النووية، وذلك على الرغم من قناعتى بأن كليهما يفضل التوصل إلى اتفاق لذا لم أفقد الأمل فى ذلك بعد.

شملت اتصالاتى شخصيات أمريكية عديدة وتحدثوا بصراحة ووضوح، وإنما أُفضل التركيز على تصريحات برت مكجرك المنسق الأمريكى فى البيت الأبيض لقضايا الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأنه كرر الكثير مما ذكره لى فى حديث صحفى لجريدة «The National» الإماراتية، بما يرفع عنى حرج التنويه إليها دون استئذانه.

يرى مكجرك أن جورج بوش الابن سعى لتغيير الخريطة السياسية والمجتمعية فى الشرق الأوسط وهو ما عاصرته شخصيا خلال ولايتى سفيرا لمصر فى الولايات المتحدة فى عنفوان تيار المحافظين الجدد، وأعتبر أن غزو العراق ونشر الديموقراطية وبناء الدول كان جزء من هذا التوجه، وأعتبر أن أوباما تجنب التوسع العسكرى وإنما استمر فى دعم سياسة تغيير الأنظمة وفقا للرؤى والمبادئ الأمريكية، كما اتخذ ترامب مواقف تصاعدية ضد إيران وأطراف أخرى دون حساب دقيق، وعليه ذكر لى مكجرك وكرر ذلك فى تصريحاته أن الإدارة لن تنغمس فى مشروعات كبرى بالمنطقة وستركز على بناء وصيانة وتقوية علاقاتها مع الدول الصديقة وهو ما جعلنى أشدد على ضرورة تقوية القدرات الأمنية والعسكرية للأصدقاء والحلفاء لذا سعدت عندما أعلن مكجرك فى حديثه الصحفى أن بلاده ستدعم القدرات الدفاعية الذاتية للأصدقاء والحلفاء، وأرجو أن يتم ذلك بالفعل.

أشاد المسئولون بالعلاقات مع الأردن وإنما لم يتطرق المسئولين كثيرا للأوضاع فى السودان أو لبنان واتخذوا مواقف غير واضحة من اليمن وسوريا بل أحيانا يبدوا عليها قدرا من التناقض، فتجنبت انتقاد الحوثيين إلا أن مكجرك وصف الحوثيين صراحة بأنهم الطرف المعتدى فى اليمن، ومن جانب أخر أشار إلى أن بلاده تتشاور مع السعودية حول الحد من العنف.

وتحدث المسئولون الأمريكيون عن تثبيت الأوضاع على ما هى عليها فى سوريا من حيث الحد من العنف والتصدى للمتطرفين والسماح بالدعم الإنسانى، دون التطرق إلى سبل احراز أى تقدم سياسى أو التعامل مع الظروف الإنسانية للمهاجرين أو الضغوط الاقتصادية داخل سوريا ولم يتناولوا الأوضاع السياسية وضرورة احترام تركيا السيادة السورية مكتفين بالتنويه إلى أهمية تأمين إسرائيل من أى مخاطر إيرانية.

ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية ترى فى العراق اتجاهات ايجابية على الرغم من بعض أحداث العنف الأخيرة مع التأكيد على أن الدور الأمريكى هو التصدى للتطرف.

ومن أكثر ما لفت النظر أن المسئولين الأمريكيين تجنبوا الإشارة إلى النزاع العربى الإسرائيلى أو احياء المسار الفلسطينى، أقدم القضايا الشرق أوسطية، وهو سكوت له معانى كثيرة.

واستخلص من كل ذلك أن الولايات المتحدة ستتبنى مواقف براجماتية تطبيقا لسياسات واقعية وهو يفرض على الدول العربية أخد زمام المبادرة لتحقيق توازنات اقليمية والتحرك بشكل أسرع وأفضل فى رسم أو الاسهام فى رسم خريطة المستقبل فى المنطقة برؤى وأولويات عربية شرق أوسطية مدعمة من الأصدقاء مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرهم.

نقلا عن إندبندنت عربية