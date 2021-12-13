 حكومة بولندا تتخلى عن دعم موقف وزير العدل من صناديق الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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حكومة بولندا تتخلى عن دعم موقف وزير العدل من صناديق الاتحاد الأوروبي

د ب ا
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 10:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 10:48 ص

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء البولندي بيوتر مولر، في مقابلة مع قناة "بولسات نيوز" الإخبارية التليفزيونية، إن تصريحات وزير العدل زبيجنيو زيوبرو بشأن احتمال حجب مساهمات بولندا في صناديق الاتحاد الأوروبي واستخدام حق النقض (فيتو) ضد بعض سياسات التكتل هي "آراء خاصة به" وليست موقفا رسميا للحكومة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المتحدث أضاف في المقابلة أن المحادثات حول إنشاء تحالف لعدد من الدول للمساعدة في إصلاح سوق ثاني أكسيد الكربون "ليست سهلة".

كما أفاد بأن القضايا الرئيسية التي سوف يناقشها قادة مجموعة فيشجراد، وهي تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا (التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا)، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بودابست في وقت لاحق اليوم الاثنين تشمل الأمن والجغرافيا السياسية وكذلك أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن بولندا ترغب في مناقشة تنويع الطاقة في سياق الطاقة النووية.

 


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