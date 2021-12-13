أجريت اليوم الاثنين، مراسم سحب قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فى مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه محمد صلاح، وفريق انتر ميلان الإيطالى.

وواجه صلاح فريق انتر ميلان عبر مسيرته الاحترافية بالدوري الإيطالي فى 5 مباريات، بينهم مباراة بقميص فيورنتينا خلال الـ 6 أشهر التى قضاها هناك، 4 مباريات مع فريق روما فى مسابقة الدوري، سجل خلالهم هدفًا وحيد ولم ينجح فى صناعة أى هدف.

وقاد مو فيورنتينا للفوز على انتر ميلان بهدف نظيف، فى لقاء الدور الثاني من بطولة الدوري الإيطالى عام 2015، بينما خاض مع ذئاب روما 4 مواجهات ضد النيراتزوري، لكنه لم ينجح فى التسجيل أو صناعة أى هدف خلالهم.

حقق صلاح الفوز على انترميلان فى 3 مباريات خلال مسيرته بالدوري الإيطالي، وحسم التعادل مواجهة وحيدة، وكان الفوز من نصيب النيراتزوري فى مناسبة واحدة.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موعد مباراة الذهاب بين ليفربول والانتر أحد أيام 15 أو 16 أو 22 أو 23 فبراير القادم فى ملعب سان سيرو بميلانو، بينما ستقام مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 أو 15 أو 16 مارس المقبل على ملعب أنفليد بمدينة ليفربول.