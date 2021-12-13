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أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة، ان تم مد عمل اللجنة لحين انتهاء الانتخابات 5 يناير .

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد ، إلى أن 25 ديسمبر سيتم إعلان الأسماء النهائية للمرشحين في انتخابات اتحاد الكرة.

وأضاف أن كأس العرب تحول الي محفل دولي يليق بسمعة المنتخبات المشاركة، وعن تألق كيروش قال :" تواصلت مع خبراء عالميين قبل اختيار كيروش والجميع أكد صعوبة موافقته على تدريب المنتخب ولكن نجحانا في التعاقد معه".

وتابع أن كأس العرب منحت المنتخب ثقة اكتشاف مواهب جديدة قادرة على إعادة عافية الكرة المصرية.

وأتم أن تعاقد كيروش ينتهي مع المنتخب 18 ديسمبر 2022 ويعتبر لاغي حال عدم تأهل المنتخب لكأس العالم.