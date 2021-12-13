المملكة المتحدة ترفع مستوى التحذير من كوفيد بعد زيادة الإصابات بمتحور «أوميكرون»

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رفعت المملكة المتحدة مستوى التحذير ضد كوفيد بعد تسجيل زيادة سريعة في عدد الاصابات بالمتحور أوميكرون.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن المسؤولين الطبيين الأربعة الكبار في البلاد والمدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا قدموا توصيات للوزراء بأن تنتقل المملكة المتحدة إلى المستوى 4 بعدما كانت في المستوى 3.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بوريس جونسون لإلقاء خطاب للأمة حول برنامج جرعات اللقاح المعززة.

وجاء قرار زيادة مستوى التأهب بعد نصيحة من هيئة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في أعقاب تسجيل البلاد 1239 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمتحور أوميكرون بحلول يوم الأحد.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة إلى 3137، بزيادة قدرها 65 % عن إجمالي حالات يوم السبت الذي كان 1898 حالة.