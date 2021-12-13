سهم نيسان إلكتريك يسجل أكبر ارتفاع له خلال 11 أسبوعا

ارتفع سعر سهم شركة نيسان إلكتريك كورب اليابانية للمعدات الكهربائية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 4.9%، وهو أكبر ارتفاع له خلال 11 أسبوعا، في حين ارتفع حجم التداول إلى 4 أمثال متوسط حجم التداول اليومي للسهم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى ارتفاع سعر سهم الشركة إلى 1555 ين اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أكتوبر الماضي، ليكون الأفضل أداء بين الأسهم المناظرة.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية، والمدرج عليه السهم بنسبة 0.5% اليوم، وارتفع مؤشر "إم.إس.سي.آي أيه.سي" آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.4%.

وبلغ حجم تداول السهم اليوم 250.6 ألف سهم بما يعادل 4 أمثال متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم خلال العشرين يوما الماضية ويبلغ 69.95 ألف سهم.

وارتفع سعر السهم خلال الـ52 أسبوعا الماضية بنسبة 37%، في حين ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 11% خلال الفترة نفسها.