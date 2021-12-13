تأجيل دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات العراقية إلى 22 من الشهر الجاري

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت بالعراق في العاشر من أكتوبر الماضي.



وقالت مصادر قضائية في المحكمة الاتحادية العليا، إن المحكمة قررت تأجيل موعد المرافعة في الدعوى المقامة أمامها والمتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية إلى 22 ديسمبر الحالي.



وسبق للمحكمة الاتحادية العليا في العراق أن أجلت الدعوى، التي تقدم بها زعيم تيار الفتح هادي العامري وعدد من الأحزاب والكتل الخاسرة في هذه الانتخابات، إلى 13 من الشهر الجاري.