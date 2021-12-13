كوريا الجنوبية تعلن عدم مقاطعتها للأولمبياد الشتوية في بكين

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن اليوم الاثنين إن بلاده لن تقاطع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل.

وتابع مون ردا على سؤال في كانبرا "بشأن أولمبياد بكين والمقاطعة الدبلوماسية، لم نتلق طلبا من أي دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، للمشاركة في المقاطعة الدبلوماسية"، مضيفا "لا نفكر حاليا في اجراء مقاطعة".

ويجري مون زيارة تستغرق 4 أيام إلى أستراليا بمناسبة الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين كانبرا وسول.

وأجاب على الأسئلة بعد توقيع اتفاق دفاعي قيمته مليار دولار أسترالي (717 مليون دولار أمريكي) مع أستراليا.

وأضاف الزعيم الكوري الجنوبي أن زيارته لأستراليا "ليس لها علاقة بموقفنا تجاه الصين"، ولكن بدلا من ذلك تحدثنا بشأن التعاون في "المعادن الأساسية واقتصاد الهيدروجين وتكنولوجيا الانبعاثات الكربونية المنخفضة".

وانتقدت الصين دول انضمت للمقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية التي أطلقتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. وقد انضمت كل من أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، على الرغم من استمرار مشاركة الرياضيين من جميع الدول.

وتعرضت بكين لانتقادات بسبب مزاعم قيامها بانتهاكات حقوق الإنسان في تعاملها مع أقلية الاويغور وسكان التبت، وقمعها للحركة الديمقراطية في هونج كونج وتهديداتها لتايوان.