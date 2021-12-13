فرنسا لا ترى أي تقدم بشأن تحقيق سيادة القانون في المجر قبل انتخابات العام المقبل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن المجر لا تعتزم تلبية مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق سيادة القانون قبل انتخابات العام المقبل، مما يعني أن مساعدات التكتل لها ستظل مجمدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ماكرون، في كلمة ألقاها عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي أصبح صدامه مع الاتحاد الأوروبي بمثابة دعوة حاشدة لليمين المتطرف في أوروبا، إنه لن يتم الإفراج عن أية أموال حتى تظهر المجر "تقدما ملموسا" في الالتزام باحترام القيم الديمقراطية.

وقال ماكرون لمجموعة من الصحفيين في بودابست اليوم، "هناك ثمة استعداد من المجريين بعدم إحراز تقدم في هذه المواضيع حتى انتخابات أبريل".

وأوضح ماكرون أن "هذا يعني أنه لن يكون هناك صرف" لأموال الاتحاد الأوروبي.

كما قال ماكرون إن بولندا، التي تخوض أيضا مواجهة بشأن سيادة القانون مع التكتل الذي يضم 27 دولة، لن تحصل أيضاً على أموال من حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بجائحة كورونا.