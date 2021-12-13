مجاهد : اللائحة حسمت أزمة الحضري مع مدرب الأردن

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة عن موقف الجبلاية من تصرف عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر تجاه الجهاز الفني لمنتخب الأردن في لقاء الفريقين بربع نهائي بطولة كأس العرب.

ونشبت أزمة عقب تسجيل منتخب مصر الهدف الثالث في مرمى الأردن حيث أحتفل الحضري أمام مقاعد بدلاء المنتخب الأردني وهو الأمر الذي كاد أن يتطور.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة تعامل بالشكل اللائحي مع عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر بعدما بدر منه تجاه الجهاز الفني لمنتخب الأردن في مباراة الفريقين بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب موضحا أنه يعتذر للجانب الأردني ويتمنى أن يكتسب الحضري مزيدا من الهدوء بعد هذا الموقف حيث أنه انفعل بشكل ما.

وأفاد بأن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اجتمع مع الحضري ليتحدث معه عن هذا الأمر معربا عن احترامه وتقديره للمنتخب الأردني الشقيق.

وكان الحضري قد توجه إلى غرف ملابس المنتخب الأردني للأعتذار عن الموقف بصحبة وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد شوقي المدرب المساعد.